Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt ne lâche pas Eyraud !

Publié le 8 février 2021 à 3h45 par A.M.

Malgré la fronde des supporters qui réclament son départ, Jacques-Henri Eyraud peut compter sur le soutien indéfectible de Frank McCourt.

« Mon engagement vis-à-vis de l’OM, de ses salariés, de la Ville et de l’ensemble des Marseillais est total. Je resterai, avec l’ensemble de la direction de l’OM et son Président, Jacques-Henri Eyraud, investi pour porter ce projet jusqu’au bout. Nous le devons à l’OM et à son histoire, passée, présente et future. Je m’interroge par ailleurs sur l’origine de ces campagnes répétées de désinformation et me demande à qui profite ces manipulations . » Malgré les rumeurs de vente et les critiques à l'égard de Jacques-Henri Eyraud, Frank McCourt se montrer catégorique par le biais de ce communiqué. Et visiblement, le Bostonien compte bien conserver le président de l'OM.

McCourt ne se séparera pas d'Eyraud