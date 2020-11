Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt mettrait une pression colossale sur Eyraud !

Publié le 27 novembre 2020 à 11h30 par A.M.

Très préoccupé par la situation économique de l'OM, Frank McCourt n'aurait pas manqué de le faire savoir à Jacques-Henri Eyraud. Le propriétaire du club phocéen aurait même exigé que plusieurs ventes soit bouclées lors des deux prochains marchés des transferts.

Arrivé à la tête de l'Olympique de Marseille en octobre 2016, Frank McCourt a d'abord été très ambitieux, annonçant d'emblée son intention d'investir 200M€ pour renforcer l'effectif olympien. C'est ainsi qu'il a rapidement recruté à coup de millions, dépensant notamment 30M€ pour attirer Dimitri Payet en janvier 2017. Toutefois, les investissements sur le mercato ainsi que les salaires offerts aux nouveaux joueurs ont rapidement plombé les finances de l'OM dont les résultats sportifs n'ont répondu aux attentes. Par conséquent, la situation économique s'est rapidement dégradée à Marseille. A tel point que le fair-play financier a plusieurs fois rappelé à l'ordre l'OM qui n'a toutefois que très peu vendu ces derniers mois. Cet été, seul Bouna Sarr a été transféré, pour 10M€. Un acceptant de prolonger en baissant leur salaire, Dimitri Payet et Steve Mandanda ont permis de faire des économies, qui ne seront toutefois pas suffisantes pour faire face à la crise actuelle. Et cette situation commence visiblement à agacer Frank McCourt qui perd patience.

McCourt rappelle à l'ordre Eyraud...

En effet, un businessman averti, Frank McCourt ne peut pas se satisfaire de la situation économique actuelle de l'Olympique de Marseille. Et selon les informations de L'Equipe , l'homme d'affaires américain n'a pas manqué de le faire savoir à Jacques-Henri Eyraud, n'hésitant pas à rappeler à l'ordre le président de l'OM. Le Bostonien étudie de très près les comptes du club et ne peut que constater la situation inquiétante dans laquelle se trouve l'OM. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Frank McCourt prévient clairement Jacques-Henri Eyraud et les autres responsables marseillais. Mais cette fois-ci, compte tenu du contexte actuel, il va falloir que les choses bougent.

... et réclame une vague de départs