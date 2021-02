Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt est sous pression à cause… d’Eyraud !

En rupture totale avec les supporters de l’OM qui réclament en grande majorité sa démission, Jacques-Henri Eyraud perd également le soutien des certaines instances de la citée phocéenne. Ce qui positionne Frank McCourt face à un énorme dilemme…

C’est la crise à l’OM ! Entre les résultats sportifs très décevants du moment, l’envahissement de la Commanderie par plusieurs centaines de supporters la semaine passée et la mise à pied d’André Villas-Boas qui était entré en conflit ouvert avec sa direction, un homme se trouve plus que jamais dans le collimateur : Jacques-Henri Eyraud. Le président de l’OM est pointé du doigt par une grande majorité de supporters et d’observateurs comme étant le principal responsable de la situation actuelle, et la pression se fait de plus en plus ressentir pour Frank McCourt.

Eyraud en danger pour son avenir

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, un certain nombre d’acteurs de la vie marseillaise, notamment au niveau de la Mairie et du conseil régional, poussent en coulisses afin que le propriétaire américain de l’OM change de président. Et face à une telle pression, Frank McCourt pourrait donc logiquement finir par craquer et prendre une décision radicale à l’encontre d’Eyraud dans un avenir proche.