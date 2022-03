Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt à l'origine d'une manœuvre improbable avec Longoria ?

Publié le 12 mars 2022 à 18h30 par Dan Marciano

Les propriétaires de l'OM apprécieraient fortement les qualités de Vincent Ponsot, actuellement à l'OL. Actuel président du club, Pablo Longoria pourrait laisser sa place et se concentrer pleinement sur le secteur sportif.

En février 2021, Frank McCourt donnait un gros coup de pied dans la fourmilière, poussant vers la sortie Jacques-Henri Eyraud, pourtant présent depuis le début de l’aventure. Pour le remplacer, le propriétaire de l’OM décidait d’opter pour une solution en interne. Nommé « head of football » après le départ d’Andoni Zubizarreta, Pablo Longoria accédait à la présidence du club, à l’âge seulement de 34 ans. Passé par le FC Valence et la Juventus, le dirigeant s’est vite démarqué par sa capacité à recruter plusieurs joueurs lors d’une même session de transferts. Durant l’été 2021, douze joueurs ont posé leurs valises à Marseille, offrant plus de solutions à son entraîneur Jorge Sampaoli. Mais malgré ce recrutement, l’OM n’est pas au mieux en ce moment, malgré une victoire face à Bâle en Ligue Europa Conférence. Le club a perdu sa deuxième place au classement, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des champions. En colère, certains supporters ont demandé des comptes à Pablo Longoria, jeudi dernier. Le responsable, qui a toujours fait l’unanimité, traverse sa première période de doutes, dans un club où la moindre fausse note est observée de près.

L'OM drague Vincent Ponsot

Pablo Longoria n’est pas menacé, mais Frank McCourt pourrait lui permettre de retourner à ses premières amours. Actif sur le marché des transferts, le dirigeant espagnol doit également gérer d’autres aspects, ce qui, peut-être, met à mal son efficacité dans certains dossiers. Selon Mohamed Toubache-Ter, le propriétaire américain de l’OM pourrait prendre la décision de nommer Pablo Longoria au poste de directeur sportif. Il pourrait alors se concentrer, exclusivement, sur le domaine sportif. Mais qui pourrait accéder à la présidence du club marseillais ? A en croire Toubache-Ter, l’OM apprécierait énormément Vincent Ponsot, directeur général du football de l’OL. Rien ne serait acté en coulisses, mais la formation phocéenne serait sous le charme du responsable lyonnais, également surveillé par l’OGC Nice. Son arrivée pourrait donc permettre à Pablo Longoria de se décharger d’une partie de son travail.

