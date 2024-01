Mercato - OM : Marseille snobé, un crack français lâche ses vérités

Thibault Morlain

Alors que l’OM a accueilli Jean Onana pour renforcer le milieu de terrain, ce n’était pourtant pas le premier choix. En effet, initialement, c’est Lucien Agoumé qui était attendu à Marseille, où il devait être prêté avec option d’achat par l’Inter Milan. Finalement, l’opération a capoté au dernier moment et Agoumé s’est engagé au FC Séville. Présenté ce mercredi en Andalousie, il en a dit plus sur sa décision et son choix de recaler l’OM.

Pour Gennaro Gattuso, la priorité de ce mercato hivernal était de recruter un milieu de terrain. C’est chose faite avec l’arrivée de Jean Onana. Mais de base, l’OM voulait un autre joueur : Lucien Agoumé. Il avait d’ailleurs été annoncé que le Français, alors à l’Inter Milan, avait donné son accord pour rejoindre l’OM. Tout semblait alors bouclé, mais au dernier moment, Agoumé a eu des doutes sur le projet olympien et Pablo Longoria a fini par se retirer. A 21 ans, le milieu de terrain s’est alors dirigé vers le FC Séville.

« Il y a eu quelques contacts avec Marseille, mais… »

Lucien Agoumé est donc un nouveau joueur du FC Séville et ce mercredi, à l’occasion de sa présentation à la presse, il a été question de l’OM. Que s’est-il alors passé avec le club phocéen ? Devant les journalistes, le milieu de terrain français a expliqué : « Il y a eu quelques contacts avec Marseille, mais j’ai beaucoup parlé avec Victor (Orta) et prendre la décision a été très facile. Même si je respecte l’Olympique de Marseille. Venir ici est la meilleure décision ».

« C’est une opportunité énorme pour moi »