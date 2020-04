Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Marseille est passé à côté d'un coup légendaire !

Publié le 24 avril 2020 à 4h00 par A.M.

Durant l'été 2010, alors que l'OM vient de réaliser le doublé Coupe de la Ligue-Championnat, le club phocéen est en quête du successeur de Mamadou Niang. Et le nom de Luis Suarez a longtemps circulé dans les couloirs du Vélodrome...

Champion de France pour la neuvième fois de son histoire, et la dernière jusqu'à aujourd'hui, l'Olympique de Marseille s'apprêté à vivre un été 2010 très agité. Et pour cause, Mamadou Niang, meilleur buteur de l'OM cette saison là avec 18 réalisations en Ligue 1, quitte le club phocéen qui se met en quête d'un attaquant pour le remplacer. Longtemps Didier Deschamps rêve de Luis Fabiano, attaquant du FC Séville, mais Marseille va finalement débourser 33M€ pour s'offrir André-Pierre Gignac et Loïc Rémy qui débarquent respectivement de Toulouse et de l'OGC Nice. Mais l'OM aurait pu frapper bien plus fort pour trois moins cher puisque que comme l'assure Avi Assouly, ancien journaliste qui a couvert l’actualité et les matches de l’OM de 1992 à 2009 pour France Bleu Provence , les Marseillais ont tenté de recruté l'avant-centre de l'Ajax Amsterdam qui affole les compteurs en Eredivisie. Un certain Luis Suarez disponible pour 12M€ à l'époque.

L'OM a tenté Luis Suarez