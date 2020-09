Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une autre recrue après Luis Henrique ?

Publié le 25 septembre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Après avoir bouclé le recrutement de Luis Henrique, l’OM en a-t-il terminé avec son recrutement estival ? André Villas-Boas a laissé planer un doute à ce sujet.

L’OM vit un mercato estival très agité, surtout dans le sens des arrivées ! En effet, le club phocéen s’est renforcé dans différents secteurs du jeu aves les recrutements de Pape Gueye, Leonardo Balerdi, Yuto Nagatomo et, plus récemment, l’arrivée du jeune attaquant brésilien Luis Henrique. Et alors qu’il a été récemment annoncé qu’André Villas-Boas souhaitait recruter un autre attaquant à l’OM, l’entraîneur portugais a évoqué la suite du mercato estival jeudi en conférence de presse.

« Ce mercato peut bouger »