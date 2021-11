Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria voit un joli coup s'envoler !

Publié le 6 novembre 2021

Annoncé dans le viseur de l'OM durant tout l'été, Thiago Almada devrait finalement s'engager avec Atlanta. Un joli coup qui s'envole pour les Marseillais.

Cet été, l'Olympique de Marseille a frappé très fort en s'attachant les services de 11 nouveaux joueurs, à savoir Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Matteo Guendouzi, Cengiz Under, Pau Lopez, William Saliba, Luan Peres, Pol Lirola, Pedro Ruiz Delgado et Amine Harit. Et pourtant, Pablo Longoria n'a pas réussi à boucler tous les dossiers ouverts durant le mercato estival. En effet, l'OM a longtemps été annoncé dans le coup pour le recrutement de Thiago Almada. Mais cette piste va définitivement prendre fin.

Thiago Almada va signer à Atlanta

En effet, selon les informations de TyC Sports, Thiago Almada va s'engager avec Atlanta jusqu'en décembre 2026. L'accord entre Vélez et le club de MLS auraient visiblement été trouvé depuis longtemps, mais tous les documents seront finalement signés la semaine prochaine. « C’était sur le point d’arriver il y a quelques mois, mais c’était un peu tard. Tout est en bonne voie pour décembre ou janvier. J’y ai pensé avec ma famille et mon représentant. Je veux faire une bonne saison et avoir l’opportunité d’aller en Europe », confiait pourtant récemment Thiago Almada, laissant alors une porte ouverte à l'OM. Et pourtant, c'est bien en MLS que le meneur de jeu argentin poursuivra sa carrière.