Mercato - OM : Longoria veut éviter une catastrophe !

Encore une fois, l’été n’est pas de tout repos à l’OM. En plus des arrivées et des départs, le club phocéen doit aussi gérer l’épineux cas des lofteurs. Ces derniers s’entraînent en marge du groupe professionnel, car Roberto De Zerbi ne compte pas sur eux. Pour éviter une fronde possible et calmer les tensions, Pablo Longoria a d’ailleurs reçu trois joueurs dans son bureau ce samedi.

Pour essayer de repartir du bon pied et de retrouver les sommets de la Ligue 1, Pablo Longoria a décidé de faire confiance à Roberto De Zerbi pour prendre la succession de Jean-Louis Gasset. C’est un sacré coup réalisé par le président de l'OM, car l’Italien était courtisé par plusieurs grandes formations européennes. Pour l’attirer, le dirigeant du club phocéen lui a promis un très beau projet et lui a donné de très nombreux pouvoirs, en plus d’un contrat très juteux sur trois saisons.

Roberto De Zerbi a constitué un loft

En arrivant, Roberto De Zerbi a par exemple décidé de mettre en place un loft. Un groupe composé de certains joueurs sur lesquels ne souhaite pas s’appuyer l'entraîneur de l'OM pour la saison à venir. Certains cadres marseillais de la saison dernière y figurent, comme Samuel Gigot, Jordan Veretout, Chancel Mbemba ou bien Azzedine Ounahi. Ces derniers sont donc priés de se trouver un nouveau challenge avant la fin du mercato, sinon ils seront forcés de rester en marge du groupe professionnel tout le long de la saison.

Pablo Longoria a rencontré les lofteurs

L’ambiance n’est donc pas forcément des plus cordiales entre les lofteurs et la direction de l’OM. D’après les informations de L’Équipe, Pablo Longoria a donc décidé de rencontrer Azzedine Ounahi, Jordan Veretout et Samuel Gigot samedi après-midi, dans le but d’apaiser la situation et d’éviter une fronde de ces derniers. Chancel Mbemba n’était pas de la partie, car il a été mis à pied par le club phocéen dernièrement, en raison d’une altercation avec Ali Zarrak, bras droit de Medhi Benatia. Les échanges auraient été courtois, mais également fermes parfois.