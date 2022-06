Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria veut boucler une nouvelle opération avec le FC Barcelone

Publié le 17 juin 2022 à 21h45 par Axel Cornic

Après Konrad de la Fuente l’été dernier, Pablo Longoria aurait de nouveaux joueurs du FC Barcelone dans le viseur, avec notamment Martin Braithwaite, Clément Lenglet, Nico Gonzalez et surtout Miralem Pjanic, qui ne semble pas rentrer dans les plans de Xavi. L’ancien milieu de l’OL et de la Juventus pourrait bien décider de relancer sa carrière à l’OM, après un prêt à Beşiktaş.

Pablo Longoria et Jorge Sampaoli sont au travail pour renforcer l’Olympique de Marseille, qui la saison prochaine jouera la Ligue des Champions. Plusieurs pistes semblent déjà bien avancer, puisqu’en Italie on assure que le président de l’OM pousserait pour boucler une nouvelle opération avec l’AS Roma, après Cengiz Ünder et Pau Lopez. Il Corriere dello Sport annonce en effet que Jordan Veretout et Justin Kluivert pourraient bientôt s’engager en faveur de l’OM, mais ils ne semblent pas être les seuls dossiers sur lesquels travaille Longoria actuellement.

Longoria n'oublie pas Pjanic

En Espagne, on assure que Pablo Longoria voudrait boucler un ou plusieurs deals avec le FC Barcelone lors de ce mercato. Cela concernerait notamment Miralem Pjanic, qui a été poussé vers un prêt à Beşiktaş par Ronald Koeman l’été dernier et qui ne semble pas rentrer dans les plans de Xavi. Après avoir porté les couleurs de l’OL, le milieu bosnien pourrait bien relancer sa carrière en Ligue 1 avec l’OM, même si pour le moment l’obstacle du salaire semble important.