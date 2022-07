Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria va boucler un transfert «à plusieurs millions» pour l’OM

Publié le 14 juillet 2022 à 18h00 par Thibault Morlain

Cet été, l’OM avait de grosses ambitions sur le marché des transferts. En effet, avec la Ligue des Champions, le club phocéen doit se renforcer, mais pour le moment, les recrues peinent à arriver. L’OM a repris la saison avec seulement deux nouveaux joueurs. : Samuel Gigot et Isaak Touré. Pourtant, Pablo Longoria travaille pour boucler ces recrues et alors que plusieurs noms sortent, un transfert serait en passe d’être conclu.

Le mercato fait énormément parler à l’OM. En effet, il serait notamment à l’origine du départ de Jorge Sampaoli, mécontent du travail réalisé par sa direction. Il faut dire que cela est assez calme sur la Canebière, bien que Pablo Longoria se démène en coulisses pour faire venir de nouveaux joueurs. Mais ces recrues n’arrivent pas. Il ne faut toutefois pas désespérer à l’OM. Le mercato est encore long et bien que l’argent ne coulerait pas à flot du côté de Marseille, une opération serait actuellement bien engagée et elle pourrait visiblement coûter un certain prix.

« Aujourd’hui, l’OM se dirige vers des joueurs de type Isaak Touré »

A quoi faut-il alors s’attendre pour les prochaines recrues à l’OM. Pour une émission pour La Provence , Alexandre Jacquin a expliqué que l’argent manquait à Marseille. Ainsi, il ne faudrait pas espérer voir des stars arriver, mais plutôt de jeunes joueurs sur lesquels Pablo Longoria parie pour l’avenir : « Aujourd’hui, l’OM se dirige vers des joueurs de type Isaak Touré, des joueurs de 19, 20, 21 ans qui arriveront pour une somme entre 1 et 5M€ ».

L’OM parie sur la jeunesse

Et concernant ce recrutement de jeunes pépites en devenir, l’OM a déjà avancé certains pions. En effet, sur la Canebière, on a d’ores et déjà annoncé les arrivées de Bartug Elmaz, Jelle Van Neck et Régis Mughe. Trois renforts qui vont dans un premier temps venir étoffer l’effectif de la réserve de l’OM. Et d’ici peu, ils devraient être accompagnés par un joueur qui va arriver en provenance de Suisse. Selon les derniers échos, Roggerio Nyakossi serait sur le point de débarquer à Marseille, lui qui évolue actuellement au Servette FC. A 18 ans, le défenseur central est très prometteur et l’OM a donc décidé de tenter le pari.

