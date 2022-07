Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce terrible message sur les futurs transferts de Longoria

Publié le 13 juillet 2022 à 19h15 par Thibault Morlain

Alors que le mercato de l’OM est plutôt calme jusqu’à présent, Pablo Longoria travaille toutefois en coulisses pour faire venir de nouveaux joueurs sur la Canebière. Des recrues sont ainsi attendues par les fans. Et alors que de grands noms circulent du côté de l’OM, il ne faudrait pas s’attendre à de grosses folies. Explications.

Samuel Gigot et Isaak Touré sont donc pour le moment les deux seuls nouveaux joueurs à l’OM cet été. Mais d’autres recrues sont attendues à Marseille, d’autant que le club phocéen doit se renforcer en vue de la Ligue des Champions. Qui va alors rejoindre l’OM ? Journaliste pour La Provence , Alexandre Jacquin a mis les choses au point sur la suite du mercato de Pablo Longoria.

« Il n’y a pas d’argent à l’OM »

« Il n’y a pas d’argent à l’OM. L’argent qui rentre sert à payer les transferts échelonnés sur des années et les prêts avec option d’achat, il faut les payer. Les seuls transferts que pourra faire Pablo Longoria, ce sera de nouveaux prêts avec option d’achat ou de nouveaux montages de ce type là. Il ne faut pas espérer les arrivées de stars comme Griezmann. Ce n’est pas possible niveau salarial », a-t-il expliqué lors d’une émission pour La Provence .

Quelles recrues pour l’OM ?