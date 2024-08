Mercato - OM : Longoria va boucler deux transferts de dernière minute ?

Axel Cornic

Des nouvelles arrivées sont annoncées à l’Olympique de Marseille, avec notamment Neal Maupay qui devrait bientôt passer les visites médicales préalable à sa signature. Mais le dossier le plus important concerne les départs, avec des nombreux indésirables à qui il faudra trouver un nouveau club en cette toute fin de mercato estival.

La grave blessure de Faris Moumbagna a poussé l’OM à repartir sur le mercato, puisque le joueur ne devrait plus rejouer de la saison. Et la solution semble avoir été trouvée tout récemment ! Plusieurs médias annoncent en effet une arrivée imminente de Neal Maupay en provenance d’Everton, avec un prêt d'une saison comportant une option d’achat fixée à 4M€.

Mercato - OM : Un transfert annoncé par la presse turque https://t.co/yps6A9KFt8 pic.twitter.com/eMtWK9SxiW — le10sport (@le10sport) August 29, 2024

Un premier départ à l’OM avec Gigot ?

Mais le plus gros dossier pour les dirigeants marseillais est tout autre ! Car Pablo Longoria et Mehdi Benatia devront trouver une solution pour se débarrasser des indésirables, qui sont assez nombreux. C’est le cas de Samuel Gigot, qui devrait toutefois quitter l’OM dans les prochaines heures. Sky Sport Italia annonce en effet que le défenseur central de 30 ans serait tout proche de s’engager en faveur de la Lazio, signant un contrat de trois ans avec un salaire à 2M€ par an.

Veretout et Mbemba les prochains ?

Les Marseillais pourraient bien enchainer, sachant que le mercato estival ne se termine que dans quelques heures, même si d’autres marchés resteront ouverts dans les prochains jours. Ainsi, RMC Sport nous apprend que ça pourrait bien bouger autour de Jordan Veretout ainsi que de Chancel Mbemba, deux joueurs écartés de l’équipe depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi à l’OM. A noter que si pour le premier les choses se sont assez bien passé, la situation est radicalement différente pour le Congolais, qui a même été mis à pied après un altercation avec un dirigeant au cours de l’été.