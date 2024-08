Mercato : L’OM a trouvé son buteur, tous les chiffres sont dévoilés

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

La 11ème recrue estivale de l’OM serait imminente. En effet, ce jeudi, le club phocéen serait parvenu à un accord avec Everton pour le prêt avec obligation d’achat de Neal Maupay. Celle-ci serait alors de l’ordre de 4M€. Mais voilà que les détails financiers du deal seraient finalement plus complexes que cela. Tout a alors été dévoilé sur l’arrivée de Maupay à l’OM.

Compte tenu de la longue absence de Faris Moumbagna, blessé au genou, l’OM était reparti en quête d’un buteur étant donné qu’Elye Wahi n’avait plus de doublure. Le choix s’est alors rapidement porté sur Neal Maupay et ce jeudi, un accord a été annoncé avec Everton. Selon les informations de L’Equipe, le Français est attendu à Marseille pour s’engager sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat de 4M€.

Un transfert qui peut monter à 9M€ ?

Dans la foulée, Fabrizio Romano a donné une autre version concernant l’opération Neal Maupay. Ainsi, le journaliste italien assure lui que l’obligation d’achat serait supérieure aux 4M€ annoncés. Pour l’arrivée du joueur d’Everton à l’OM, on partirait alors sur un prêt payant de 500 000€ et une obligation d’achat de 5,5M€. A cela, on pourrait également ajouter pas moins de 3M€ de bonus.

20% à la revente

Mais voilà que l’OM pourrait encore devoir de l’argent après à Everton pour Neal Maupay. En effet, les Toffees auraient inclus un pourcentage à la revente pour le Français. En cas d’une future vente de la part de l’OM, le club anglais récupérerait alors 20%.