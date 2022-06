Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria touche au but dans ce dossier brûlant

Publié le 30 juin 2022 à 11h10 par Pierrick Levallet

Depuis son arrivée en 2020, Luis Henrique n’a pas vraiment convaincu à l’OM. Le Brésilien pourrait d’ailleurs faire ses valises dès cet été et prendre la direction de la Serie A. L’ailier de 20 ans serait convoité par le Torino. Et Pablo Longoria serait tout proche de boucler ce transfert vers le club turinois.

Arrivé en 2020 avec le statut de grand talent du football brésilien, Luis Henrique n’a jamais convaincu à l’OM. L’ailier d’aujourd’hui 20 ans ne s’est jamais réellement imposé sur le Canebière, que ce soit sous André Villas-Boas ou Jorge Sampaoli. De ce fait, Luis Henrique pourrait être amené à faire ses valises dès cet été alors que son contrat court encore jusqu'en juin 2025. Plus le mercato estival avance, plus un départ prendrait forme pour le Brésilien. Le Torino serait prêt à tenter le pari. Et le transfert serait en bonne voie.

Accord entre le Torino et l’OM pour Luis Henrique

À en croire Gianluca Di Marzio, le transfert de Luis Henrique vers le Torino serait presque bouclé. Le journaliste italien confirme qu’un accord aurait bien été trouvé entre l’OM et le club de Serie A malgré les récentes révélations de la presse italienne.

Longoria va bientôt boucler ce transfert

Pablo Longoria pourrait donc enregistrer un nouveau départ prochainement. Le Brésilien devrait rejoindre le Torino sous la forme d’un prêt d’un an avec une option d’achat de 6M€. De son côté, Luis Henrique aura peut-être une chance de s’imposer en Serie A après ne pas avoir vraiment convaincu à l'OM.