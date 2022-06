Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La tendance se confirme pour le transfert de ce crack de Sampaoli

Publié le 26 juin 2022 à 23h10 par Hugo Ferreira

Très peu convaincant depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille, Luis Henrique ne devrait pas être conservé. Les Phocéens veulent des joueurs capables de porter l’équipe en Ligue des champions, et le Brésilien devrait être poussé vers la sortie cet été. Pablo Longoria serait déjà actif pour cela, et les pourparlers auraient débuté avec le Torino.

En achetant Luis Henrique pour 8M€ en 2020, l’OM tentait alors un pari. Toutefois, l’aventure du Brésilien en France n’est pas une réussite. Celui-ci est en grande difficulté depuis son arrivée, pourtant, il a eu sa chance avec André Villas-Boas et Jorge Sampaoli. S’il a seulement été aligné à 17 reprises lors de ses 49 apparitions, le joueur de 20 ans n’a tout de même jamais su convaincre, lui qui n’a inscrit qu’un seul but, et délivré 6 passes décisives. Désireux de bâtir un effectif compétitif en vue de la Ligue des champions, les Phocéens souhaitent désormais se séparer de Luis Henrique, et Pablo Longoria aurait démarré des contacts avec un club italien.

L’OM et le Torino sont bien en contact pour Luis Henrique