Mercato - OM : Longoria tient déjà une réponse pour sa première piste hivernale !

Publié le 20 septembre 2021 à 20h30 par A.C.

Pablo Longoria semble déjà avoir une piste chaude pour le mercato hivernal, puisqu’il souhaiterait attirer David Neres à l’Olympique de Marseille.

C’est un nouveau nom qui est lié à l’Olympique de Marseille depuis quelques jours. Acteur de l’épopée européenne de l’Ajax Amsterdam en 2019, David Neres ne serait plus vraiment en odeur de sainteté à la Johan Cruyff Arena. De titulaire indiscutable, il est en effet passé au rôle de super-sub, avec une seule rencontre disputée dans son intégralité depuis le début de la saison face au SC Cambuur, au cours de laquelle il a d’ailleurs marqué ses deux premiers buts (9-0). Cela n’aurait pas échappé à Pablo Longoria, qui souhaiterait donc en profiter pour le convaincre de rejoindre l’OM à en croire les récentes indiscrétions de Calciomercato.com . Cela pourrait d’ailleurs arriver dès cet hiver, puisque du côté de l’Ajax Amsterdam on ne semble pas totalement opposé à un départ de Neres...

David Neres, le bon coup de l’hiver à l’OM ?

Ce lundi, AS fait remarquer que la situation de David Neres est propice à un transfert. Tout d’abord, le principal concerné n’apprécierait pas du tout la tournure que prend sa carrière à l’Ajax Amsterdam, où il subit la concurrence d’Antony et de Steven Berghuis. Très courtisé en 2019 et en 2020 par les plus grands clubs européens, il verrait désormais de moins en moins de monde frapper à sa porte et le moment semble donc venu pour lui de franchir le pas. Du côté de la direction des Lanciers , on pourrait faire pas mal d’économies avec une vente de David Neres. Ce dernier gagne en effet un peu moins de 3M€ par an, ce qui fait de lui le quatrième plus gros salaire de l’Ajax derrière Ryan Gravenberch, Dusan Tadic et Sébastien Haller.

Ten Hag aimerait le garder à l’Ajax !