Mercato - OM : Longoria se voit proposer deux énormes transferts

Arthur Montagne

Déjà très actif sur le mercato l’été dernier, Pablo Longoria devrait de nouveau s’activer cet hiver. Plusieurs renforts sont attendus à différents secteurs de jeu. Et le président de l’OM se voit proposer de belles affaires en Serie A où les situations de Robin Gosens et Joakim Maehle ne passent pas inaperçues.

Comme l'été dernier, l'OM devrait une nouvelle fois animer le mercato durant le mois de janvier. Pablo Longoria cherchera notamment à recruter un joueur joueur offensif afin de compenser la grave blessure d'Amine Harit ainsi que l'éventuelle transfert de Gerson. Mais ce n'est pas tout. En effet, l'OM pourrait également être tenté à l'idée d'attirer un joueur capable de venir concurrencer Nuno Tavares dans le couloir gauche, puisqu'aucun autre piston n'est à disposition d'Igor Tudor.

L'info du jour pic.twitter.com/qAuxrg4Nk9 — le10sport (@le10sport) November 24, 2022

Un coup à jouer pour Gosens ?

Journaliste pour Le Phocéen , Bastien Cordoléani a ainsi glissé deux noms pour le mercato de l'OM à commencer par Robin Gosens. « Normalement Gosens va être libéré par l'Inter, ça coute cher en salaire, mais pas en prix », assure-t-il lors du Talk Show.

Retour de flamme pour Maehle ?