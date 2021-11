Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria est prévenu pour Jordan Amavi !

Publié le 15 novembre 2021 à 17h10 par D.M.

Le Fenerbahçe rechercherait un latéral gauche et pourrait jeter son dévolu sur Jordan Amavi. Mais le club turc ne voudrait pas entendre de transfert et privilégierait un prêt.

Avec l’arrivée de Jorge Sampaoli à l’OM, Jordan Amavi a vu sa situation d’assombrir à Marseille. Le latéral gauche n’a disputé que deux matches sous le maillot phocéen cette saison et ne semble pas rentrer dans les plans du technicien argentin. Afin de relancer sa carrière, Amavi pourrait bien prendre la direction de la Turquie. Selon Fotomaç , Fenerbahçe pourrait tenter de s’attacher les services du latéral gauche dès le mois de janvier. Le club stambouliote aurait fait connaître sa position à l’OM.

« L’OM doit accepter de le prêter, car le Fener ne fera pas de gros transferts cet hiver »