Mercato - OM : Longoria s’agace pour le transfert de Bamba Dieng

Publié le 2 septembre 2022 à 17h30 par Hugo Chirossel

Alors que le dossier Bamba Dieng a animé la fin de mercato, il n’est pas fini pour autant. Il y a encore de l’espoir concernant le départ de l’international sénégalais vers l’OGC Nice. Il doit passer de nouveaux examens médicaux et le Gym essayerait de faire baisser son indemnité de transfert, ce qui ne serait pas au goût des dirigeants marseillais.

Après une journée forte en rebondissement, Bamba Dieng a finalement dû retourner à Marseille jeudi soir. Attendu du côté de Nice, l’international sénégalais n’a pas donné satisfaction lors de sa visite médicale. C’est le prétexte évoqué dans un premier temps, mais d’après L’Équipe , il s’agirait en réalité d’un problème lié aux agents impliqués dans les négociations. « Les agents rendent fou », aurait déclaré un proche du dossier.

Nice ne perd pas espoir

En conférence de presse, Jean-Pierre Rivère a confirmé que la piste menant à Bamba Dieng n’était pas encore morte et enterrée : « c’est toujours désolant quand ça se passe comme ça. On avait le souhait de le prendre, c’est un sujet qui est souvent revenu sur la table en ce qui concerne ce joueur. Ça n’a pas pu se faire, mais on regarde si on peut le faire un peu différemment. Je ne peux pas en dire plus. On regarde avec Marseille si on peut trouver une solution différente », a-t-il déclaré.

L’OM est intransigeant

Selon les informations de RMC Sport , l’OGC Nice essayerait de faire baisser l’indemnité de transfert, les deux clubs s’étant dans un premier temps entendu sur un prix aux alentours des 12M€. Pour l’OM, le souci au genou détecté lors de la visite médicale est bénin. Les dirigeants marseillais ne comptent pas renégocier et il reste donc deux options : soit il est transféré aux conditions déjà acceptées par les deux parties, soit il n’ira pas à Nice.

