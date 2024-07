Mercato - OM : Longoria répond au maire de Marseille pour Greenwood

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que son arrivée était de plus en plus proche, Benoît Payan s’était ouvertement opposé au transfert de Mason Greenwood. Cela n’a pas empêché l’OM de s’attacher les services de l’ailier âgé de 22 ans, qui a passé sa visite médicale ce jeudi. Pablo Longoria n’a pas souhaité commenter les propos du maire de Marseille afin de ne pas attiser la polémique.

« Massacrer sa femme de cette manière-là est indigne d'un homme et je crois qu'il ne peut pas avoir sa place dans cette équipe-là. Les valeurs de Marseille et les valeurs de l’Olympique de Marseille, c'est tout sauf ça. » Au micro de RMC le 9 juillet dernier, Benoît Payan s’était opposé au transfert de Mason Greenwood. Ce dernier a été accusé de violences conjugales par sa compagne et le maire de Marseille avait ouvertement critiqué sa potentielle arrivée à l’OM.

« Je ne veux pas que mon club soit couvert par la honte de quelqu'un qui tape sa femme »

« Je demanderai au président de l'Olympique de Marseille de ne pas recruter Greenwood. Je ne veux pas que mon club soit couvert par la honte de quelqu'un qui tape sa femme. Je ne veux pas que mon club soit couvert des cendres de quelqu’un qui frappe sa femme comme ça. Ce n’est pas acceptable », a ajouté Benoît Payan. Ce qui n’a visiblement pas porté ses fruits puisque l’OM est sur le point de s’attacher les services de Mason Greenwood en provenance de Manchester United, dans le cadre d’un transfert estimé à 30M€.

« Je ne veux pas faire de commentaires, ni entrer dans des polémiques »

« J’espère qu’on le traitera comme un joueur de football normal », a confié Pablo Longoria auprès de L'Équipe. Le président de l’OM s’est renseigné sur le passé de Mason Greenwood, notamment auprès du directeur sportif de Getafe, où il était prêté la saison dernière. En ce qui concerne les propos de Benoît Payan, Pablo Longoria a calmé le jeu : « Je ne veux pas faire de commentaires, ni entrer dans des polémiques. Nous avons une relation correcte. »