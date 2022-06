Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit une candidature pour remplacer Kamara

Publié le 22 juin 2022 à 1h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Pour pallier le départ de Boubacar Kamara qui a quitté l’OM au terme de son contrat en fin de saison, Pablo Longoria a notamment coché le nom de Francis Coquelin. Et le milieu défensif français de Villarreal, très courtisé en Ligue 1, a affiché un discours fort sur son avenir et un éventuel retour en France.

C’est un fait, l’entrejeu de l’OM a perdu gros cet été avec le départ de Boubacar Kamara pour Aston Villa. Le minot était arrivé en fin de contrat avec son club formateur, et Jorge Sampaoli a donc perdu l’un de ses éléments forts qu’il faudra absolument remplacer durant le mercato estival. Pour se faire, son président Pablo Longoria a notamment coché le nom de Francis Coquelin (31 ans), milieu de terrain français de Villarreal, mais l’OM n’est pas seul sur le coup puisque l’OL et Rennes sont également annoncés sur ses traces. Et Coquelin pourrait pencher en faveur de l’OM…

L’OM réunit tous les critères pour Coquelin