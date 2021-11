Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit un message inquiétant pour Saliba !

Publié le 4 novembre 2021 à 2h45 par A.M.

Légende d'Arsenal, Martin Keown estime que Mikel Arteta a tout intérêt à s'appuyer sur William Saliba dès la saison prochaine. Une mauvaise nouvelle pour l'OM.

En quête de renforts défensifs cet été, l'OM a notamment obtenu le prêt de William Saliba. Après six mois intéressants à l'OGC Nice, l'ancien Stéphanois a été prêté par Arsenal sans option d'achat. Et William Saliba n'a pas perdu de temps pour se rendre indispensable à l'OM où il s'est imposé comme le patron de l'arrière-garde marseillaise. A tel point qu'en Angleterre, de nombreux observateurs s'interrogent sur le choix des Gunners d'avoir laissé filer William Saliba. Ancien défenseur central d'Arsenal, Martin Keown espère ainsi que Mikel Arteta fera le forcing pour le rapatrier.

«Il s’agit de le faire revenir et qu’il continue à croire qu’il est un joueur d’Arsenal»