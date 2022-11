Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Longoria reçoit un énorme coup de pression pour le mercato

Publié le 3 novembre 2022 à 19h00



Arrivé lors du dernier mercato estival, Alexis Sanchez semble s’être très bien adapté à l’OM. Pour autant, mécontent du manque d'éléments dans le secteur offensif, le Chilien aurait fait une demande très spéciale en vue du prochain mercato : le recrutement d’un nouvel attaquant.

Lors du dernier mercato estival, l’OM frappait un gros coup en recrutant librement Alexis Sanchez. Le Chilien a très vite eu un rôle important dans le onze d’Igor Tudor. L’ancien joueur de l’Inter Milan s’était d’ailleurs exprimé sur son arrivée sur la Canebière.

« Je suis très content ici »

Lors de la conférence de presse avant le match face à Tottenham, Alexis Sanchez avait envoyé un message fort à l’OM et avouait être heureux à Marseille : « Je suis là pour réussir à marquer l'histoire du club. (...) Je suis très content ici. Je ne peux pas sortir de chez moi sinon on m'arrête tout le temps. C'est pour ça que je suis ici » . Pour autant, Sanchez ne semble pas totalement satisfait de son positionnement sur le terrain. D’après les informations de RMC Sport , l'ancien joueur de l'Inter Milan s’agacerait de plus en plus d’évoluer au poste d’attaquant, lui qui a l’habitude de jouer un peu plus bas.

L’OM cherche un attaquant

C'est donc la raison pour laquelle les dirigeants de l’OM penseraient à recruter un nouvel attaquant, ce qui pourrait mettre Alexis Sanchez dans de meilleures dispositions. Pourtant, le club marseillais avait décidé de laisser partir Arkadiusz Milik à la Juventus lors du dernier mercato, alors que le Polonais aurait pu idéalement tenir ce rôle.

Luis Suarez ne satisfait pas

Alors que les dirigeants de l’OM cherchent donc un nouvel attaquant, Igor Tudor possède Luis Suarez dans son effectif. Mais les prestations du Colombien sont décevantes depuis le début de la saison, ce qui pousserait encore plus le club marseillais à trouver une autre solution en attaque.