Mercato - OM : Longoria reçoit un avertissement pour cette recrue hivernale !

Publié le 19 avril 2021 à 23h15 par La rédaction

Performant sous le maillot de l’OM, Pol Lirola continue d’être suivi par la Fiorentina. Une équipe qui a décidé, cet hiver, de le prêter jusqu'à la fin de la saison.

A la recherche d’un latéral droit capable de pallier le départ de Bouna Sarr au Bayern Munich, l’OM a décidé d’enrôler Pol Lirola lors du dernier mercato hivernal. Prêté avec option d’achat par la Fiorentina jusqu’à la fin de la saison, le joueur espagnol s’est vite installé comme un titulaire indiscutable. Face à Lorient ce samedi, Pol Lirola a même inscrit ses premiers buts sous le maillot de l’OM. Epanoui à Marseille, l’ancien joueur de Sassuolo n’a pas écarté l’idée de rester la saison prochaine : « Je l’ai déjà dit plusieurs fois, c’est quelque chose qui ne dépend pas de moi. Mais je suis serein, depuis que je suis là, je joue tous les matchs à fond pour tenter de convaincre le club qu’il peut parier sur moi. C’est quelque chose que nous verrons cet été, durant le mercato. Mais j’aimerais beaucoup rester ici ».

« Aujourd'hui, à Florence, on suit évidemment ses performances à l'OM »