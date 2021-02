Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria reçoit un appel du pied pour la poste de Villas-Boas !

Publié le 5 février 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Ancien défenseur emblématique de l’OM, Habib Beye laisse la porte ouverte à Pablo Longoria pour le poste d’entraîneur maintenant qu’il a ses diplômes.

La semaine de l’OM a principalement été marquée par le départ soudain d’André Villas-Boas qui, après être entré en conflit avec sa direction, a été mis à pied. Depuis cet épisode, Pablo Longoria cherche activement un nouvel entraîneur pour l’OM et il a été recalé par plusieurs profils comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Finalement, un accord semble proche avec Jorge Sampaoli, et pourtant…

Beye pose à demi-mot sa candidature