Mercato - OM : Longoria prêt à rendre les armes ?

Thomas Bourseau

Saïd Benrahma peut-il retrouver l’élite du football français en signant à l’OM ? Ce serait la volonté de Pablo Longoria. Le président de l’Olympique de Marseille en pincerait pour l’ailier de West Ham, mais ne prévoirait pas de s’aligner sur les demandes du club londonien.

Pablo Longoria est partout depuis le début du mercato. Le président de l’OM a déjà bouclé trois recrues en les personnes de Jean Onana, d’Ulisses Garcia et de Faris Moumbagna. Et la quatrième ? Depuis quelques jours, le nom de Saïd Benrahma revient avec insistance à l’Olympique de Marseille. Le président de l’OM s’est déjà fait recaler par West Ham pour l’ancien joueur d’Angers et de Nice.

West Ham annonce la couleur pour Benrahma

Et c’est l’entraîneur de West Ham en personne, à savoir David Moyes, qui a communiqué cette information la semaine dernière. « Il est vrai que Marseille a fait une offre de prêt. Je n’étais pas au courant après le match. Pour autant que je sache, l’offre a été rejetée. Nous avons probablement besoin de vendre pour faire venir d’autres joueurs. Si c’est le cas, nous sommes probablement d’humeur à vendre plutôt qu’à prêter ».

Mercato - OM : Le boss a dégainé pour ce transfert https://t.co/WddZw4KC0B pic.twitter.com/EhudKKeYyi — le10sport (@le10sport) January 22, 2024

L’OM tranche, un prêt avec obligation d’option d’achat ou rien ?