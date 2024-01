Mercato - OM : Gattuso au cœur du vrai problème de Marseille ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

C’est un fait, l’OM subit un vrai manque de stabilité au poste d’entraîneur depuis maintenant plusieurs années, ce qui empêche donc la direction de pouvoir viser une politique sportive à long terme. Samir Nasri dénonce ce problème et s’appuie notamment sur les différences majeures entre Gennaro Gattuso et ses prédécesseurs sur le plan tactique.

En seulement trois ans, entre janvier 2021 et janvier 2024, l’OM a connu pas moins de sept profils sur le banc, que ce soit en tant qu’intérim ou entraîneur principal : André Villas-Boas, Nasser Larguet, Jorge Sampaoli, Igor Tudor, Marcelino, Jacques Abardonado, et donc Gennaro Gattuso qui est en place depuis le 27 septembre dernier. Une instabilité frappante, et qui pose forcément problème à l’OM quand il s’agit d’instaurer ligne directrice sur le plan sportif et pour le recrutement.

« L’entraîneur change chaque année... »

Samir Nasri, ancien international français formé à l’OM, a dénoncé ce problème récurrent qui continue donc de se reproduire avec Gattuso : « À partir du moment où l’entraîneur change à chaque année, tu te retrouves obligé de recruter, de modeler un effectif par rapport à la manière dont l’entraîneur va jouer. Lorsque tu avais Sampaoli, qui jouait d’une certaine manière, Tudor qui jouait d’une autre manière et que tu as Gattuso aujourd’hui, Gattuso s’est rangé au fait de repasser sur une défense à trois parce que ses joueurs connaissent ce système là. Mais il faut aussi faire plaisir à chaque entraîneur », explique Nasri.

Nasri attend de la stabilité