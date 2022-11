Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria prépare un incroyable coup de balai !

Publié le 4 novembre 2022 à 03h45

Arthur Montagne

Alors que l'OM a été éliminé de toutes les compétitions européennes, Pablo Longoria pourrait être contraint de vendre plusieurs joueurs durant le mercato d'hiver afin de compenser les pertes. D'autant plus qu'en jouant moins de compétitions, l'OM n'aura pas besoin d'un effectif aussi fourni pour finir la saison.

Très bien lancée sur le plan comptable, la saison de l'OM commence à se compliquer sérieusement. Et pour cause, non seulement le club phocéen reste sur 7 matches sans victoire, dont 6 défaites, mais surtout, en s'inclinant contre Tottenham, l'OM a dit adieu à toute compétition européenne. Et cela va coûter cher aux Marseillais.

OM : Tudor, mercato... Après le fiasco en Ligue des champions, Longoria se fait détruire https://t.co/94tb6XDwlR pic.twitter.com/Ewmpr1PHFg — le10sport (@le10sport) November 3, 2022

L'OM perd gros en Ligue des champions

En effet, en loupant la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, l'OM laisse filer un joli chèque. Au total, c'est un manque à gagner de 17M€ pour le club phocéen qui va devoir compenser cet échec en passant sur le mercato dès cet hiver.

Plusieurs ventes attendues cet hiver ?

Pablo Longoria pourrait effectivement chercher à vendre en janvier afin de renflouer les caisses de l'OM, mais également pour alléger un effectif devenu trop large pour disputer seulement la Ligue 1 et la Coupe de France. Dans cette optique, deux joueurs sont principalement concernés : Gerson et Pape Gueye. Deux transferts qui pourraient permettre à l'OM de compenser l'échec en Ligue des champions sur le plan économique.