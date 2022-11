Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria doit-il virer Tudor ?

Publié le 3 novembre 2022 à 08h00

Après des débuts encourageants sur le plan comptable, l'OM vient d'enchaîner une terrible série qui a abouti par une élimination de toute compétition européenne après la défaite contre Tottenham (1-2). Une situation qui fragilise forcément la position d'Igor Tudor. Mais Pablo Longoria doit-il déjà envisager de se séparer de son coach ?

Cet été, Pablo Longoria a été pris au dépourvu avec l'annonce de Jorge Sampaoli de quitter son poste d'entraîneur de l'OM. Néanmoins, le président marseillais a très vite réagi en désignant Igor Tudor pour remplacer le Pelado . Un choix qui a été vivement commenté compte tenu de son inexpérience du plus haut niveau en tant qu'entraîneur. D'ailleurs, sa méthode a été difficile à accepter pour les joueurs marseillais ce qui a engendré certains clashs lors de la préparation. A tel point que le Vélodrome a hué Igor Tudor à l'annonce de son nom pour la première journée de Ligue 1. Finalement, il a rapidement fait taire les critiques avec un début de saison abouti sur le plan comptable. Mais récemment tout a basculé.

Tudor déjà pointé du doigt...

En effet, l'OM vient d'enchaîner cinq matches sans victoire en Ligue 1, passant de solide dauphin du PSG à cinquième du classement relégué à 6 points du RC Lens, deuxième. Les premiers doutes ont donc émergé au sujet d'Igor Tudor et de ses choix. Mais le Croate avait l'occasion de balayer les doutes en s'imposant contre Tottenham. Une victoire face aux Spurs , et la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions était acquise. Mais au lieu de ça, les Marseillais ont tout perdu. En s'inclinant dans les dernières secondes du match, l'OM a même laissé filer la qualification pour la Ligue Europa. Et là encore les choix d'Igor Tudor ont encore été pointés du doigt, notamment en ce qui concerne ses changements, et notamment le fait de ne pas s'appuyer sur Dimitri Payet.

... mais pas encore menacé ?