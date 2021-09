Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria peut souffler pour Kamara !

Publié le 9 septembre 2021 à 0h45 par A.C.

En fin contrat et resté à l’Olympique de Marseille cet été, Boubacar Kamara semble avoir la cote en Serie A.

Pablo Longoria aurait bien aimé éviter cette situation. Pur produit du centre de formation, Boubacar Kamara est devenu un cadre de l'Olympique de Marseille et Jorge Sampaoli semble l’apprécier beaucoup. Or, son contrat se termine dans seulement quelques mois et dès le 1er janvier prochain, Kamara pourra commencer à négocier avec le club de son choix. Deux pistes se précisent depuis quelques jours et elles mènent en Italie avec la Juventus et le Milan AC, qui a d’ailleurs tenté de recruter le défenseur de l’OM lors du dernier mercato estival, sans succès.

Tchouameni plutôt que Kamara pour la Juve ?