Mercato - OM : Longoria persiste et signe pour son avenir !

Publié le 20 avril 2022 à 16h00 par T.M.

Ayant trouvé sa deuxième maison à l’OM, Pablo Longoria ne se voit pas vraiment ailleurs que sur la Canebière et l’a à nouveau fait savoir.

Arrivé à l’OM en tant que directeur du football, Pablo Longoria a ensuite été promu président par Frank McCourt. Désormais, l’Espagnol a les pleins pouvoirs sur la Canebière et il ne souhaite que le meilleur pour le club phocéen. Totalement épanoui à l’OM, Longoria a trouvé sa deuxième maison. Un travail qu’il prend tellement à coeur qu’il ne s’imagine pas dans un autre club. « La première et dernière fois que je suis président d’un club de football ? C’est très clair. Je l’ai toujours dit à mes collaborateurs et mes proches au club. C’est ma dernière grande expérience dans le football », avait-il assuré récemment.

« Ce sera ma dernière grande aventure »