Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli se lance dans un chantier colossal !

Publié le 20 avril 2022 à 15h00 par D.M.

Alors qu'Arkadiusz Milik n'apporterait pas entière satisfaction à Jorge Sampaoli, l'OM pourrait tenter de recruter un attaquant plus mobile lors du prochain mercato estival.

La relation entre Arkadiusz Milik et Jorge Sampaoli n'a pas toujours été au beau fixe. Mécontent de son temps de jeu, l'international polonais n'avait pas caché sa colère et son incompréhension. Depuis quelques semaines, l'entraîneur de l'OM semble vouloir donné sa chance à Milik. Mais selon les informations de Florent Germain, Sampaoli n'apprécierait pas le profil de l'ancien joueur du Napoli et pourrait se mettre en quête d'un avant-centre cet été.

L'OM prêt à préparer la succession de Milik ?