Mercato - OM : Pablo Longoria justifie son recrutement à l’OM !

Publié le 20 avril 2022 à 12h10 par T.M.

Pour renforcer l’OM, Pablo Longoria s’est souvent tourné vers des joueurs passés par la Serie A. Un choix expliqué par le président olympien.

Président de l’OM aujourd’hui, Pablo Longoria a ces dernières années fait partie des organigrammes de la Juventus, l’Atalanta Bergame ou encore Sassuolo. Un passé en Italie qui se répercute aujourd’hui dans le recrutement du patron de l’OM. En effet, plusieurs recrues de Longoria ont le point commun d’avoir connu la Serie A à l’instar de Pau Lopez, Cengiz Under, Gerson, Pol Lirola ou encore Arkadiusz Milik.

« Cet aspect est essentiel »