Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid prêt à plomber Leonardo sur un dossier !

Publié le 20 avril 2022 à 11h15 par La rédaction

Dans les petits papiers du Real Madrid en vue du prochain mercato estival, Antonio Rüdiger ne verra pas ses attentes être satisfaites par les Merengue.

Si le Paris Saint-Germain semble en priorité vouloir renforcer son attaque et son entrejeu lors du mercato estival, le secteur défensif ne devrait pas être délaissé pour autant. En effet, Sergio Ramos n’a que très peu joué cette saison pour cause de pépins physiques, et le PSG tenterait déjà de lui trouver un point de chute, comme l’a révélé Le Parisien ce mardi. Pour le remplacer, Leonardo se montrerait déjà très actif, et pourrait avoir trouvé la perle rare en Angleterre. En fin de contrat le 30 juin prochain avec Chelsea, Antonio Rüdiger ne devrait, sauf retournement de situation, pas renouveler son aventure avec les Blues , et celui-ci suscite beaucoup d’intérêt du club de la capitale. Toutefois, le Real Madrid aurait également flairé la bonne affaire et réfléchirait à le recruter, même si les Merengue ne veulent pas lui offrir le contrat qu’il désire.

Le Real Madrid étudie la possibilité de recruter Rüdiger