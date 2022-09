Foot - Mercato - OM

OM : Longoria n’est pas à l’abri de la catastrophe pour Caleta-Car

Publié le 1 septembre 2022 à 16h00 par La rédaction

Alors qu’il est annoncé en instance de départ, Duje Caleta-Car pourrait bien rester une nouvelle fois à l’Olympique de Marseille. Les dirigeants de Southampton semblent l’apprécier, mais la priorité irait vraisemblablement à d’autres joueurs, comme Maxence Lacroix de Wolfsburg.

Souvent annoncé sur le départ ces dernières années, Duje Caleta-Car a toujours fini par rester à l’OM. L’histoire pourrait se répéter cet été, alors que les médias britanniques parlent d’une arrivée imminente du défenseur à Southampton.

Caleta-Car ne serait pas vraiment une priorité pour Southampton

A moins d’un an de la fin de son contrat, Duje Caleta-Car pourrait troquer les ciel et blanc de l’OM pour le rouge et blanc de Southampton. Pourtant, à en croire Fabrizio Romano il ne serait pas la priorité des Saints , qui travailleraient actuellement sur la piste menant à Maxence Lacroix, sous contrat avec Wolfsburg jusqu’en juin 2025.

Aston Villa et West Ham pour rebondir ?