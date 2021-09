Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria ne pouvait rien faire pour David Luiz !

Publié le 15 septembre 2021 à 3h45 par A.M.

Longtemps annoncé dans le viseur de l'OM, David Luiz a finalement rejoint Flamengo et ne cache pas sa joie de retourner au Brésil.

Cet été, l'OM a renforcé son secteur défensif de façon importante avec les arrivées de Luan Peres, William Saliba et le transfert définitif de Leonardo Balerdi. Cependant, avant cela Jorge Sampaoli souhaitait attirer David Luiz dont le contrat à Arsenal venait de prendre fin. Mais comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité, l'ancien défenseur du PSG a finalement rejoint le Brésil où il s'est engagé avec Flamengo. Et David Luiz a justifié son choix en affichant sa joie de faire son retour dans son pays natal.

«Flamengo a toujours été génial et le sera toujours»