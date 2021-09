Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : David Luiz justifie son choix de snober Longoria !

Publié le 14 septembre 2021 à 12h10 par D.M.

Libre depuis son départ d'Arsenal, David Luiz a pris lé décision de repousser les offres de l'OM et de rejoindre Flamengo. Le défenseur brésilien a justifié sa décision.

A la recherche de renforts en défense centrale lors du dernier mercato estival, l’OM a tenté de recruter David Luiz, libre après son départ d’Arsenal en juin dernier. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Pablo Longoria lui a offert un contrat de deux ans. Malgré les arrivées de Leonardo Balerdi, Luan Peres et William Saliba durant le mois d’août, l’OM continuait de surveiller la situation de David Luiz selon la presse brésilienne. Mais finalement, l’ancien défenseur du PSG a pris la décision de retourner au pays et de s’engager avec Flamengo.

« La décision de retourner dans mon pays natal a été difficile »