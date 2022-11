Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a mis un coup de pression XXL

Publié le 2 novembre 2022 à 02h15

Guillaume de Saint Sauveur

À plusieurs reprises cette saison avec l’OM, Mattéo Guendouzi n’a pas hésité à faire comprendre qu’il ne comprenait pas certains choix d’Igor Tudor, notamment lorsqu’il s’agit d’être remplacé. Mais celui lui avait valu un gros coup de pression de la part de son président Pablo Longoria l’été dernier.

Remplacé à l'heure de jeu la semaine dernière lors du match de Ligue des Champions de l’OM contre l'Eintracht Francfort après avoir marqué le but égalisateur, Mattéo Guendouzi ne comprenait pas la décision d’Igor Tudor et affichait une grosse colère.

Mercato - OM : Guendouzi part au clash, Longoria lui lâche une incroyable réponse https://t.co/Isud8rP6pA pic.twitter.com/HBYFHsAqm3 — le10sport (@le10sport) November 1, 2022

Tudor s’est défendu

Dans la foulée, en conférence de presse, l’entraîneur croate de l’OM répondait clairement à la réaction de son joueur : « Guendouzi est le joueur qui a joué le plus de minutes avec Mbemba cette saison. Donc je pense qu'il n'y a rien à ajouter, cela veut tout dire », indiquait Tudor. Et il ne s’agit pas du premier incident de ce genre cette saison à l’OM comme l’a révélé L’EQUIPE.

Quand Longoria a mis un coup de pression à Guendouzi

Les faits remontent au 31 juillet dernier, quand l'OM recevait le Milan AC en amical. Le ton était monté entre Mattéo Guendouzi et Igor Tudor, et le milieu de terrain tricolore était alors demandé des comptes à son président, Pablo Longoria, mais ce dernier avait pris la défense de Tudor et expliquait à Guendouzi qu’il pouvait quitter l’OM s'il n'était pas content de sa situation. Ambiance…