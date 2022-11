Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Adulée à Marseille, cette recrue de Longoria va décevoir tout le monde

Publié le 1 novembre 2022 à 19h00

Arthur Montagne

Arrivé sous la forme d'un prêt sans option d'achat en provenance d'Arsenal l'été dernier, Nuno Tavares a d'abord été impressionnant dans son rôle de piston gauche. Mais depuis quelques matches, ce sont surtout ses lacunes défensives qui font parler. Et pourtant, ce n'est pas une nouveauté comme le rappelle Julien Laurens.

En quête de renforts dans le secteur défensif, notamment pour animer le couloir gauche de l'OM, Pablo Longoria a décidé de miser sur Nuno Tavares, dont le profil offensif convenait aux besoins du système d'Igor Tudor. D'ailleurs, le jeune portugais, prêté par Arsenal sans option d'achat, a rapidement fait l'unanimité à Marseille par ses premières prestations très intéressantes, notamment dans le domaine offensif. Néanmoins, alors que l'OM vient d'enchaîner une série négative, les limites défensives de Nuno Tavares apparaissent au grand jour. Et ce n'est pas surprise pour Julien Laurens, convaincu que cela ne va pas s'améliorer.

«Ce sont les mêmes faiblesses qu’il avait à Arsenal»

« Ce sont les mêmes faiblesses qu’il avait à Arsenal la saison dernière et qu’il affiche aujourd’hui avec l’OM. Je comprends que les supporters marseillais aient apprécié son profil offensif, notamment balle au pied. Tavares avait marqué des buts, notamment avec son pied droit. Avec le ballon en allant vers l’avant, il est très rapide, il est costaud physiquement, il dribble bien et il a quelque chose dans les frappes ou dans les centres. Il est bon dans les 30 derniers mètres adverses, en revanche là ou c’était très compliqué à Arsenal et ça l’est toujours à l’OM c’est qu’il a des errements défensifs assez incroyables », lance le correspondant en Angleterre de RMC au micro de l' After Foot avant de poursuivre.

«Les limites affichées à Arsenal étaient complétement rédhibitoires pour Arteta»