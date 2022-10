Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Longoria va devoir mettre la main à la poche sur le mercato

Publié le 31 octobre 2022 à 19h00

Alors que l’OM évolue dans un système à trois défenseurs, l’animation repose énormément sur les deux pistons. A droite, Jonathan Clauss fait le travail mais Nuno Tavares agace de plus en plus de l’autre côté. Vu le niveau affiché par le Portugais depuis quelques semaines, Pablo Longoria devrait bouger cet hiver afin de lui trouver un concurrent.

Dès qu’il a nommé Igor Tudor entraîneur de l’OM, Pablo Longoria savait qu’il allait devoir ajuster son mercato. Vu le dispositif utilisé par le technicien croate, l’OM a dû s’offrir une paire de pistons. Jonathan Clauss donne satisfaction sur le flanc droit alors que Nuno Tavares, prêté par Arsenal, laisse dubitatif depuis plusieurs semaines. Auteur d’un début de saison XXL, le Portugais n’est plus le même et agacerait de plus en plus en interne.

Nuno Tavares n’est plus que l’ombre de lui-même

Son entrée en jeu contre Strasbourg a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Alors que l’OM menait facilement 2-0 contre les Alsaciens, Nuno Tavares n’a rien apporté offensivement et a plombé les siens défensivement. Quasiment pas impliqué sur les tâches défensives, Tavares a été dans la continuité de ses récentes performances : beaucoup trop brouillon. Un coup dur pour l’OM version Igor Tudor qui repose énormément sur le niveau de ses pistons.

Une recrue attendue dès cet hiver pour l’OM ?

Vu le niveau affiché par le joueur prêté par Arsenal ces dernières semaines, Pablo Longoria n’aura d’autre choix que de lui trouver un concurrent cet hiver. Même si Jonathan Clauss a prouvé à plusieurs reprises qu’il pouvait jouer à gauche, Igor Tudor aura du mal à se passer de l’ancien lensois sur le flanc droit. L’OM retentera peut-être sa chance avec Darko Lazovic, le piston gauche du Hellas Vérone, qui avait failli rejoindre Marseille l’été dernier. Affaire à suivre…