Mercato - OM : Longoria fait une promesse à Gattuso

L'OM est passé par une grande crise en septembre, lorsque durant une réunion avec les représentants des principaux groupes de supporters marseillais, le ton est monté et les menaces ont fusé. Une situation tendue qui a conduit au départ de l'entraîneur, arrivé deux mois plus tôt : Marcelino. L'OM l'a remplacé par Gennaro Gattuso qui a découvert un effectif qui n'était pas taillé pour son style de jeu. Mais Pablo Longoria promet à l'Italien que les choses vont changer.

Depuis quelques années, entraîner l'OM n'est pas une chose aisée. Depuis Rudi Garcia, arrivé en 2016 pour partir en 2019, aucun entraîneur n'a réussi à faire deux saisons complètes dans la cité phocéenne. Arriver en cours de saison rend les choses encore plus difficiles et Gennaro Gattuso sera certainement d'accord, lui qui a récupéré un effectif qui ne peut pas jouer dans son style. Il a donc dû s'adapter et devrait voir arriver des joueurs plus à propos pour la deuxième partie de saison.

«Gattuso n'a pas eu beaucoup de temps pour travailler»

Dans sa conférence de presse bilan de la première partie de saison de l'OM, Pablo Longoria a tenu à souligner les capacités de son entraîneur à s'adapter sans broncher : « Gattuso n'a pas eu beaucoup de temps pour travailler. Il a eu la qualité de s'adapter l'effectif en renonçant à son sytème de jeu habituel en s'adaptant aux joueurs qu'on avait. »

«On cherche de la stabilité défensive, un jeu vertical, de contrôle»