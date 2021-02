Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria, Eyraud… L’annonce lourde de sens de Milik !

Publié le 1 mars 2021 à 0h15 par Th.B.

Recruté par le biais d’un prêt cet hiver, Arkadiusz Milik a témoigné d’énormes mouvements et chamboulements à l’OM. De quoi lui permettre de faire un point ce dimanche soir.

Arrivé en provenance du Napoli cet hiver où il était mis au placard, Arkadiusz Milik a quitté une situation sportive cauchemardesque pour rejoindre un club en pleine transition. En effet, depuis son arrivée à l’OM, Milik a témoigné des débordements des supporters au centre Robert Louis-Dreyfus, qui a engendré l’initiative Agora OM visant à redéfinir le terme de fans et qui a fait naître un soulèvement des groupes de supporters de l’OM et de la classe politique de la ville de Marseille et de la région. Vendredi, le propriétaire de l’OM, Frank McCourt réagissait en opérant de grands changements au club. Pablo Longoria passait de directeur du football à président lorsque le président Jacques-Henri Eyraud rejoignait le conseil de surveillance. En ce qui concerne le poste de coach, Jorge Sampaoli était nommé.

« Beaucoup de choses étranges se sont passées depuis que je suis arrivé »