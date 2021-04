Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est sous pression, Sampaoli réclame du lourd pour cet été !

Publié le 27 avril 2021 à 3h45 par A.M.

Jorge Sampaoli, arrivé sur le banc de l'OM au début du mois de mars, aurait les idées claires pour cet été. A Pablo Longoria de jouer.

« Les joueurs prêtés sont étudiés tout comme ceux qui sont prêtés au club cette saison. Ceux qui auront le potentiel pourront rester avec nous la saison prochaine, les autres devront chercher un autre club ». Jorge Sampaoli ne s'en cache pas, il tranchera dans le vif cet été, notamment avec les joueurs prêtés à l'OM. Et alors que les cas de Michaël Cuisance et Olivier Ntcham semblent réglés, ceux de Pol Lirola et Leonardo Balerdi sont plus délicats.

Sampaoli veut garder Lirola et Balerdi