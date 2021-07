Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est prévenu pour sa nouvelle piste !

Publié le 16 juillet 2021 à 4h15 par A.M.

Alors que l'OM s'intéresserait à Steven Zuber, l'international suisse pourrait bien représenter une très belle affaire pour le club phocéen.

Déjà très actif sur le mercato, l'OM a bouclé l'arrivée de sept renforts à savoir Gerson, Konrad de la Fuente, Leonardo Balerdi, Cengiz Under, Mattéo Guendouzi, Pau Lopez et Luan Peres. Et pourtant, Pablo Longoria ne compte pas s'arrêter en si bon chemin puisque selon Blick , l'OM s'intéresse à l'international suisse Steven Zuber. Et selon l'ancien défenseur de Neuchâtel et des Young Boys Hervé Bochud, ce serait un très joli coup.

«Il est peut-être dans le meilleur moment de sa carrière»