Mercato - OM : Longoria est invité à lâcher un très gros chèque !

Publié le 4 décembre 2021 à 4h00 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Boubacar Kamara pourrait donc partir libre. Mais Kevin Diaz demande à Pablo Longoria de tout faire pour le conserver.

« Ce dont j'ai envie c'est de continuer à travailler et progresser, gagner des titres et travailler dans de bonnes conditions. Les contrats mes représentants gèrent. Je serai le premier à la dire quand j'aurais pris ma décision (...) Je suis toujours en réflexion . » Boubacar Kamara l'assurait récemment, il n'a toujours pas tranché pour son avenir. Malgré tout, du côté de l'OM, l'optimisme ne serait pas au rendez-vous dans ce dossier alors que le contrat du joueur formé à l'OM s'achève en juin prochain. Mais pour Kevin Diaz, Pablo Longoria doit tout faire pour conserver Boubacar Kamara.

«Si ce n’est qu’une question de salaire, je pense qu’il faut que l'OM y aille»