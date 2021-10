Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria est enfin fixé pour cet international brésilien !

Publié le 1 octobre 2021 à 1h45 par A.C.

Peu utilisé à l’Ajax Amsterdam, David Neres pourrait rebondir à l’Olympique de Marseille cet hiver.

Le mercato de l’Olympique de Marseille reste toujours lié aux possibles ventes, mais Pablo Longoria est tout de même attentif à la moindre occasion. Il pourrait la trouver aux Pays-Bas, où David Neres semble avoir perdu sa place à l’Ajax Amsterdam, face à la concurrence de Steven Berghuis et d’Antony. En Italie, on assure que l’OM aurait commencé à tâter le terrain pour l’international brésilien, dont le contrat avec les lanciers se termine en juin 2023.

Pour Neres, l’Ajax demanderait entre 15 et 20M€