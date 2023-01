Mercato - OM : Longoria en grand danger pour ce crack du Mondial

Arnaud De Kanel

Bien déterminé à renforcer l'effectif de l'OM cet hiver, Pablo Longoria cible bel et bien Azzedine Ounahi comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Les performances du milieu de terrain marocain ne sont pas passées inaperçues au Mondial et plusieurs clubs sont déjà sur le coup. L'un d'entre eux aurait même une sacrée longueur d'avance.

La course à la signature d'Azzedine Ounahi est lancée. L'Angevin s'est révélé au Mondial avec le Maroc et plusieurs clubs s'intéressent à lui. Parmi-eux, l'OM comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Mais l'affaire se complique sérieusement pour le club phocéen.

Naples en avance pour Ounahi

Ce samedi, le10sport.com vous révélait en exclusivité que Naples était le club le plus avancé dans la signature d'Azzedine Ounahi. L'Equipe confirme cette tendance en avançant qu'une offre aurait été transmise aux dirigeants du SCO Angers. De plus, Naples possède un argument en béton. En effet, le club transalpin pourrait prêter Azzedine Ounahi à Angers jusqu'à la fin de la saison, l'une des volontés principales des dirigeants angevins dans les négociations.

Leicester et Almeria sur le coup