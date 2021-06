Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria confronté à un énorme dilemme pour… Kamara !

Publié le 27 juin 2021 à 6h30 par Th.B.

Alors qu’une prolongation de contrat ne semble pas être dans les tuyaux pour Boubacar Kamara, l’AC Milan aurait proposé une offre qui ne bougerait pas à l’OM. Et cette proposition serait en dessous des attentes de Pablo Longoria…

À l’instar de Maxime Lopez qui s’en est allé l’été dernier du côté de Sassuolo, Boubacar Kamara est lui aussi un minot marseillais qui a fait ses classes au sein des équipes de jeunes de l’OM avant de briller avec l’équipe première du club phocéen. Repositionné en tant que milieu défensif, le défenseur central de formation s’est imposé comme étant un élément indéboulonnable que ce soit sous André Villas-Boas ou plus récemment sous la houlette de Jorge Sampaoli. Néanmoins, la fin de son aventure Marseille pourrait se rapprocher au vu de sa situation contractuelle, son engagement envers l’OM expirant en juin 2022. Faute d’une prolongation en vue, un transfert serait plus que probable pour le mercato estival.

L’AC Milan mettrait l’OM dos au mur pour Kamara