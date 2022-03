Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria confirme une grande perte pour le projet McCourt !

Publié le 5 mars 2022 à 2h30 par G.d.S.S.

En fin de contrat en juin prochain avec l’OM, Boubacar Kamara semble bien parti pour s’en aller libre comme l’a confirmé à demi-mot Pablo Longoria.

Ces derniers mois, le feuilleton Boubacar Kamara a fait couler beaucoup d’encre, le jeune milieu défensif de l’OM arrivant au terme de son contrat avec son club formateur. Plusieurs cadors étrangers tels que Newcastle, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, l’AS Rome ou encore Manchester United sont annoncés sur les traces de Kamara, et son départ libre de l’OM semble donc inévitable comme l’a d’ailleurs laissé entendre le discours de Pablo Longoria dans les colonnes de La Provence.

« Perdre un joueur en fin de contrat, c’est toujours un échec »